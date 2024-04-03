«العقاد» مساعدًا لمدير«الرعاية الصحية» لشئون الأفرع وتطوير الخدمات

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور محمد العقاد، مساعدًا للمدير التنفيذي لشئون الأفرع وتطوير الخدمات، وذلك بجانب عمله الأصلي



تخرج الدكتور محمد العقاد في كلية الطب جامعة القاهرة ( قصر العيني ) وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة، كما حصل على درجة الماجستير في أمراض الباطنة و الكلي وحصل ايضا علي الزمالة في تخصص أمراض الكلي و زميل الكلية الملكية الأيرلندية لأمراض و زراعة الكلى و قد شارك في العديد من مؤتمرات الكلي العالمية

وحصل في مجال الادارة علي دبلوم ادارة المستشفيات و ماجستير إدارة الأعمال MBA جامعة إسلسكا ESLSCA، علاوة على حصوله على شهادات TOT و CSRT في مجالات التدريب والبحث الإكلينيكي من جامعة هارڤارد

تقلد العديد من المناصب بداية من مدير عام إدارة الكلي في مديرية الصحة بالجيزة ثم مدير العلاجي ثم وكيل المديرية للعلاجي ثم رئيس الادارة المركزية للدعم الفني بديوان عام وزارة الصحة ، ثم رئيس الادارة المركزية للرعاية الاولية ثم التحق بالهيئة العامة للرعاية الصحية كمديرعام للرعاية الثانوية و الثالثية ، رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية و العلاجية.

حول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إن الحركة شملت ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد

ولفتً إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

اكد احمد السبكى ، الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.