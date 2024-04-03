محمد مهنا: البعض احترف التمشيخ ليراهم الناس أولياء

قال الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر،إن عقول الناس على قدر زمانهم وبعض الناس احترفوا "التمشيخ" يتحدثون عن أمور تنطبق عن أشياء كثيرة ومعروفة فيراهم البعض أولياء.



وتابع ان الشطح يكون عندما يُكاشف الإنسان أو تلوح له أمور قد تذهب بعقله وهو طمس قد يجعل صاحبه يخرج عن حدود الشرع وهو معذور باتفاق العلماء.



وأكمل أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن الغرب يرى أن كل ما يمكن إدراكه أو لمسه فهو علم وما دون ذلك فهو خرافة فأنكر ما فوق الحس وحكم بجهله على علم الآخرين



واختتم:" البسطاء من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا الطيبين في مصر هم من أهل التصوّف "الدراويش" الذين يتقرّبون إلى الله بالإحسان ".