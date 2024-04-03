وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس إدارة كفر البطيخ في جولة ميدانية

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، عدة مدارس بإدارة كفر البطيخ التعليمية للاطمئنان علي انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب،بحضور بكر عيد مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية.

وشملت الجولة مدارس كفر البطيخ الابتدائية الحديثة وكفر البطيخ الابتدائية المشتركة وكفر البطيخ الابتدائية الجديدة ومهندس عاطف احمد سليم الابتدائية بنات وعاطف احمد سليم بنون وكفر البطيخ الاعدادية بنات.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية،كما تابع تفعيل البرامج العلاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب.

وأكد ضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه وكيل الوزارة بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.