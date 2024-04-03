"الكرملين": النشاط الإرهابي لـ نظام كييف يتطلب إجراءات أمنية مشددة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن النشاط الإرهابي لـ نظام كييف يتطلب تعبئة الأجهزة الخاصة الروسية وإجراءات أمنية إضافية مشددة.

جاء ذلك، خلال تعليق المتحدث باسم الكرملين على هجوم المسيرات على منطقة ييلابوجا الاقتصادية الخاصة.

وأضاف "بيسكوف": "أن الوضع والنشاط المستمر لـ نظام كييف في هذا الاتجاه يتطلب من جميع المعنيين أن يستعدوا ويتخذوا إجراءات أمنية إضافية"، محذرًا من أن أوكرانيا تواصل سياستها الإرهابية العدوانية.

وفي صباح أمس الثلاثاء، هاجمت مسيرات لأول مرة المؤسسات الصناعية الواقعة في ييلابوجا ونيجنكامسك في تتارستان.