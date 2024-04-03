ads
الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

"الكرملين": النشاط الإرهابي لـ نظام كييف يتطلب إجراءات أمنية مشددة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن النشاط الإرهابي لـ نظام كييف يتطلب تعبئة الأجهزة الخاصة الروسية وإجراءات أمنية إضافية مشددة.

جاء ذلك، خلال تعليق المتحدث باسم الكرملين على هجوم المسيرات على منطقة ييلابوجا الاقتصادية الخاصة.

وأضاف "بيسكوف": "أن الوضع والنشاط المستمر لـ نظام كييف في هذا الاتجاه يتطلب من جميع المعنيين أن يستعدوا ويتخذوا إجراءات أمنية إضافية"، محذرًا من أن أوكرانيا تواصل سياستها الإرهابية العدوانية.

وفي صباح أمس الثلاثاء، هاجمت مسيرات لأول مرة المؤسسات الصناعية الواقعة في ييلابوجا ونيجنكامسك في تتارستان.

الكرملين نظام كييف الأجهزة الخاصة الروسية إجراءات أمنية أوكرانيا