فنلندا وأوكرانيا توقعان اتفاقية أمنية لمدة 10 سنوات

قالت الرئاسة الفنلندية، إن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب زار أوكرانيا، وقع اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقا بشأن التعاون الأمني والدعم طويل الأجل بين البلدين.

ويغطي الاتفاق مجموعة من المواضيع بما في ذلك الدعم السياسي ودعم الدفاع والأمن في أوكرانيا ودعم الإصلاحات وإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وأضاف مكتب ستوب، في بيان اليوم الأربعاء أن "اتفاقية العشر سنوات هي دليل على التزام فنلندا طويل الأمد بدعم أوكرانيا".

كما أخبر ستوب زيلينسكي أن فنلندا ترسل حزمة أخرى من الآلات العسكرية بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 188 مليون يورو (203 ملايين دولار)، مما يرفع إجمالي المساهمة الفنلندية منذ عام 2022 إلى حوالي 2 مليار يورو.