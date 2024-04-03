ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما 70 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما 70 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار

ضبط (بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى) حال تواجده بمخزن كائن بذات الدائرة.. وبحوزته (عدد 20 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).

ضبط (بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق ).. وبحوزته (عدد 50 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية