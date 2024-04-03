"كنت بقلد فيلم إباحي".. اعترافات صادمة لقاتل شقيقته بعد اغتصابها في المطرية

أدلى الطالب المتهم، باغتصاب شقيقته الطفلة ثم قتلها داخل شقتهما في منطقة المطرية، باعترافات صادمة أمام رجال المباحث وذلك عقب ضبطه بعد ارتكاب جريمته الشيطانية، مشيرا إلى أنه “كان يقلد فيلما إباحيا”.

وقال المراهق المتهم أمام رجال المباحث: انه اغتصب الضحية داخل الحمام وكتم أنفاسها حتى لا تستغيث بأحد وعندما توفيت ظن انها مغمى عليها".

وأضاف المتهم: انه أستغاث بالجيران وحملها وتوجه إلى أقرب مستشفى، لكن الأطباء هناك ارتابوا في وجود شبهة جنائية، وأبلغوا الشرطة".

وعلل المتهم جريمته، بانه كان يقلد فيلم إباحي.

كانت تلقت الأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة عن جثة طفلة في مستشفى بدائرة قسم شرطة المطرية، وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفلة في العقد الأول من العمر، ووجود آثار "زرقان" حول الفم، وبعمل التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقها بعد اغتصابها، وألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، وطلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء له تحليل المخدرات، لبيان تعاطيه وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.