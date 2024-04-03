صحة غزة: إسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق المنظومة الطبية وتضرر عشرات المؤسسات الصحية

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة التقرير اليومي للأحداث ويعكس ملخصاً لمجربات العمل في وزارة الصحة، شاملاً تحديثاً عن٢٤ ساعة ليوم الإثنين الموافق 01/04/2024.

وقالت وزارة الصحة، إنه لا تزال الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية بمقدراتها وكوادرها متواصلة حيث تضررت عشرات المؤسسات الصحية واستشهد ما يزيد عن 484 من الكوادر وأصحاب الاختصاص الطبي وتم اعتقال 310 بلغ عدد المؤسسات الصحية المستهدفة جزئياً وكلياً منذ بداية العدوان 155 مؤسسة، حيث أدى ذلك إلى إخراج 32 مستشفى 53 مركزاً صحياً عن الخدمة واستهداف وتدمير أكثر من 126 سيارة إسعاف.

وأضافت الوزارة، أن عدد الشهداء اليومي بلغ71 شهيداً، فيما بلغ إجمالي عدد الجرحى اليومي عدد 102 جريح نصفهم إصابات خطيرة.