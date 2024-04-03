ads
الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

عاطل يدهس أسرة مكونة من حارس عقار وزوجته وابنتيه بالتجمع الخامس

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

القت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل دهس أسرة مكونة من حارس عقار وزوجته وابنتيه بمنطقة التجمع الخامس .  

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا  بمصادمة ومصابين أمام أحد المولات– بدائرة القسم.. بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (حارس عقار وزوجته ونجلتيهما "بهم إصابات متفرقة بالجسم ") الطريق محل البلاغ ،  إصطدمت بهم سيارة ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).. بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بالإنصراف من محل البلاغ خشية تعدى المارة عليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عاطل يدهس أسرة حارس عقار وزوجته وأبنتيه التجمع الخامس