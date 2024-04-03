عاطل يدهس أسرة مكونة من حارس عقار وزوجته وابنتيه بالتجمع الخامس

القت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل دهس أسرة مكونة من حارس عقار وزوجته وابنتيه بمنطقة التجمع الخامس .

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بمصادمة ومصابين أمام أحد المولات– بدائرة القسم.. بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (حارس عقار وزوجته ونجلتيهما "بهم إصابات متفرقة بالجسم ") الطريق محل البلاغ ، إصطدمت بهم سيارة ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).. بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بالإنصراف من محل البلاغ خشية تعدى المارة عليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.