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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

«التعاون الخليجي» يدين استهداف الاحتلال قافلة «المطبخ المركزي العالمي» بقطاع غزة

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد ال
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، مما يعد استمرارًا صارخًا لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.

وطالب البديوي وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وحماية المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، وذلك لتجنب تفاقم الأزمة في قطاع غزة.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي منظمة المطبخ المركزي العالمي غزة