المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب يكرم رئيس «قصور الثقافة»

كرمت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد هيثم الهواري، المحاسب عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك فى إطار تكريم الشخصيات المؤثرة فى الحركة المسرحية ودورها الكبير فى مساندة الحركة المسرحية فى محافظات الجنوب.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس المهرجان في تصريحات صحفية، اليوم، إن المحاسب عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة استطاع خلال فترة توليه رئاسة الهيئة أن يساعد فى تنشيط الحركة المسرحية ومد يد المساعدة ودعم شباب محافظات الصعيد فى تنمية مواهبهم سواء من خلال فعاليات مهرجان مسرح الجنوب أو أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.