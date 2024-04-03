أسباب ودلالات الهجمات المتزايدة لحركة الشباب الصومالية فى رمضان

شنت حركة الشباب العديد من الهجمات واسعة النطاق والمعقدة منذ بداية شهر رمضان، مما يؤكد أن الجهود الصومالية والدولية لمكافحة الإرهاب لم تؤد إلى إضعاف القدرات العسكرية للجماعة بشكل ملموس منذ عام ٢٠٢٢.

وقد أعطت الحكومة الفيدرالية الصومالية الأولوية للجهود المحلية والإقليمية الأخرى. القضايا في عام ٢٠٢٤، والتي قوضت معركة مكافحة الإرهاب.

نفذت حركة الشباب عدة هجمات معقدة للغاية ومتطورة في جميع أنحاء الصومال كجزء من هجوم رمضان، مما يؤكد أن الجهود الصومالية والدولية لمكافحة الإرهاب لم تؤد إلى إضعاف القدرات العسكرية للجماعة منذ عام ٢٠٢٢.

ونفذت حركة الشباب ثلاث هجمات انتحارية منذ بدء شهر رمضان في ١٠ مارس. إحداهما على فندق في مجمع القصر الرئاسي في مقديشو، والأخرى على قاعدة عسكرية في ضواحي مقديشو، والأخرى على مواقع صومالية في وسط الصومال. استخدمت في الهجمات ما لا يقل عن خمس سيارات انتحارية محمول عليها عبوات ناسفة.

كما اجتاحت حركة الشباب قاعدة صومالية في جنوب الصومال في هجوم واسع النطاق في ٢١ مارس. لم تقم حركة الشباب بشن هذا العدد من الهجمات الكبيرة والمعقدة في مثل هذه الفترة القصيرة منذ هجومها المضاد في يناير ٢٠٢٣ على الحكومة الصومالية. ولم تفعل مثل هذا الهجوم ولا الانتشار الجغرافي الواسع منذ ما قبل بدء هجوم SFG في عام ٢٠٢٢.

وتعمل هذه الهجمات على تعزيز الأهداف العسكرية والدعائية المختلفة لحركة الشباب في جميع أنحاء البلاد. تؤدي النكسات في وسط وجنوب الصومال إلى إضعاف قدرة القوات الصومالية بشكل كبير على شن عمليات هجومية لإضعاف حركة الشباب وهزيمتها بحلول الوقت المقرر لمغادرة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي البلاد في نهاية عام ٢٠٢٤.

كما تتآكل انسحابات القوات الصومالية في الثقة المحلية في الحكومة الصومالية وتثبيط السكان المحليين عن العمل مع الحكومة خوفًا من التخلي عنها وانتقام حركة الشباب، مما يقوض قدرة الحكومة على كسب تأييد السكان المحليين في المناطق المتنازع عليها.

وتعكس هجمات حركة الشباب حول مقديشو اتجاهًا لتحسن الأمن حول العاصمة طوال عام ٢٠٢٣ وتنزع الشرعية عن الحكومة الصومالية من خلال إظهار أن حركة الشباب يمكنها ضرب قلب الحكومة الصومالية بينما تقتحم محيطها.

وقد أعطت الحكومة الصومالية الأولوية لقضايا محلية وإقليمية أخرى في عام ٢٠٢٤، الأمر الذي أدى إلى تحويل الانتباه عن معركة مكافحة الإرهاب وقوضها.

أعطت الحكومة الصومالية والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأولوية لنسف اتفاق يناير ٢٠٢٤ بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية المستقلة بحكم الواقع في شمال الصومال والتي كانت ستمنح إثيوبيا ميناء في أرض الصومال مقابل الاعتراف بأرض الصومال.

أمضى محمود الشهرين الأولين من عام ٢٠٢٤ في حشد المعارضة الدولية للصفقة في المناقشات الثنائية والمنتديات المتعددة الأطراف. وقعت الصومال اتفاقية اقتصادية وبحرية مع تركيا في فبراير، حيث قام برنامج التجارة المركزية سابقًا بتقييم الحكومة الصومالية جزئيًا بهدف ردع الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال.

قامت الحكومة الصومالية مؤخرًا بإعادة توجيه نطاقها الترددي من الصفقة بين إثيوبيا وأرض الصومال إلى تمرير إصلاحات دستورية مثيرة للجدل للغاية. وتهدف الإصلاحات إلى استبدال منصب رئيس الوزراء بنائب للرئيس، وإلغاء هيكل فريد لتقاسم السلطة في البرلمان الذي يخصص المقاعد على أساس الانتماء العشائري، وتأسيس نظام الحزبين.

وتعارض العديد من الولايات الأعضاء الفيدرالية وزعماء المعارضة التغييرات وانتقدوا عدم إدراجها في عملية الإصلاح، مما يزيد من التوترات السياسية ويقلل من عرض النطاق الترددي لـ SFG أثناء محاولتها تمرير التغييرات قبل الانتخابات الإقليمية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وقد أدت هذه القضايا إلى تدهور قدرة الصومال على مواصلة الضغط على حركة الشباب. وقدر مركز التهديدات الحرجة CTP أن اتفاق الصومال مع تركيا أدى إلى تنفير الإمارات العربية المتحدة، القريبة من إثيوبيا والتي تتنافس مع تركيا على النفوذ في المنطقة، مما ساهم في خفض الإمارات الدعم المالي والتدريبي للقوات الصومالية.

وأشار المسئولون الأمريكيون أيضًا إلى أن حركة الشباب استفادت من نمو المشاعر الشعبية المعادية للإثيوبيين في الصومال لتعزيز عمليات التجنيد.

ولم يقم الرئيس محمود بزيارة الخطوط الأمامية في وسط الصومال إلا ليوم واحد في عام ٢٠٢٤، على الرغم من معاناة القوات الصومالية من انتكاسات كبيرة، على عكس ما حدث عندما أمضى أكثر من شهر متمركزًا في المنطقة في عام ٢٠٢٣ لدعم عمليات مكافحة الإرهاب.

ويسلط هذا النقص في النشاط الضوء على كيفية احتلال إثيوبيا والقضايا الدستورية النطاق الترددي لمجموعة SFG. تاريخيًا، شغلت التوترات السياسية الداخلية قوات الأمن الصومالية المجزأة، مما يشير إلى أن الأزمة الدستورية الطويلة الأمد ستستمر في خلق الفرص لحركة الشباب.