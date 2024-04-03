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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يكرم الفرق الفائزة في الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور

رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية
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شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، ختام الدورة الرمضانية في كرة القدم، بحضور المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين، حيث شارك في الدورة 10 فرق من جميع القرى السياحية.

وخلال حفل الختام، تم تكريم عدد من الفرق المشاركة في الدورة، وعقب ذلك تم توزيع الجوائز المالية، والعينية، والكؤوس، والميداليات، على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في الدورة، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول بجائزة مالية 48 ألفا، وحصل الفريق الفائز المركز الثاني بجائزة مالية 30 ألفا، فيما حصل الفريق الفائز بالمركز الثالث بجائزة مالية بقيمة 18 ألفا.

وأشاد رئيس المدينة بما تقدمه القرى السياحية خلال شهر رمضان من أنشطة متميزة مثل توزيع مواد غذائية وإفطار جماعي وتنظيم الدورة الرمضانية لكرة القدم للفرق الرياضية.

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توزيع الجوائز رئيس مدينة سفاجا منطقة البحر الأحمر ياسر شعبان