كايزر سلاوترن ينهي مغامرة قاهر الكبار في كأس ألمانيا

أنهى فريق كايزر سلاوترن، مغامرة نظيره زاربروكن في بطولة كأس ألمانيا، بعد الفوز عليه بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لويس بارك، ضمن منافسات دور نصف النهائي من البطولة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، قبل أن يحرز الضيوف هدفين في الشوط الثاني.

وفي شوط اللقاء الثاني، افتتح مارلون ريتير التهديف في الدقيقة 53، قبل أن يسجل زميله إلمالي توري الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وبذلك، أنهى كايزر سلاوترن مغامرة زاربروكن في كأس ألمانيا، حيث يعد الأخير قاهرًا للكبار في هذه المسابقة، بعدما أقصى العملاق البافاري بايرن ميونخ من دور الـ32 بالانتصار عليه بهدفين مقابل هدف.

كما تسبب فريق زاربروكن الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الألماني، في إقصاء آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش من كأس ألمانيا من دور الـ16 بالفوز عليه بهدفين دون رد.

وبتلك النتيجة، تأهل كايزر سلاوترن إلى نهائي كأس ألمانيا، لينتظر المتأهل من مواجهة باير ليفركوزن وفورتونا دوسيلدورف في نصف النهائي الثاني.