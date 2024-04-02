الفنانة شيرين في حوار خاص لـ"البوابة نيوز": هذا ما جذبني لمسلسل "أشغال شقة".. قدمت شخصية "الحماة" بشكل مختلف.. و السيناريو كان مكتوبا بشكل مميز للغاية

نجحت الفنانة شيرين، في جذب الأنظار خلال موسم رمضان من خلال تميزها في شخصية "درية"، والدة هشام ماجد في مسلسل "أشغال شقة"، التي قدمت شخصية "الحماة" بطريقة كوميدية مميزة أدخلت البسمة في قلوب المشاهدين خلال شهر رمضان الكريم، ليضيف المسلسل إلى مشوارها الفني الكبير، والذي قدمت من خلاله العديد من الأعمال الفنية المميزة والتي كان من أبرزها "المتزوجون" و"بخيت وعديلة" وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.

في حوار خاص لـ"البوابة نيوز"؛ كشفت الفنانة شيرين، تفاصيل مشاركتها في مسلسل "أشغال شقة" وما جذبها إلى المسلسل، وكيف قامت بالتحضير لشخصية "درية" وأصعب المواقف التي واجهتها خلال تصوير المسلسل، وإلى نص الحوار..

ما الذي جذبك إلى المشاركة في مسلسل "أشغال شقة" وشخصية "درية"؟

دائما تجذبني الأدوار الجيدة بشكل عام، وإذا كان الدور مكتوبا بشكل جيد ولم أكن قد قدمته قبل أو سوف أقدمه بشكل مختلف، سوف أنجذب إليه على الفور وأقدم هذا الدور، وأنا سبق وقدمت من قبل شخصية "الحماة"، لكن في مسلسل "أشغال شقة" شخصية "الحماة" كانت مختلفة عن الشخصيات التي قدمتها من قبل.

وما جذبني أيضا للمشاركة في مسلسل "أشغال شقة" هو سيناريو المسلسل، والذي كان مكتوبا بشكل مميز للغاية والكوميديا به مكتوبة بشكل رائع، وانجذبت للمسلسل بشدة بعد قراءة المعالجة والحلقات، ثم بدأنا في العمل على المسلسل بعد ذلك والتحضير للمسلسل والعمل على الحلقات كي يخرج العمل في أفضل صورة ممكنة حتى ينال إعجاب الجمهور.

كيف استعددتِ لشخصية "درية" في مسلسل "أشغال شقة"؟

جمعتني جلسات عمل مع المخرج خالد دياب قبل البدء في تصوير المسلسل للتعرف على تفاصيل الشخصية، وأرسلت إليه شكل الشخصية الذي كان في مخيلته، وأضفت إلى شخصية "درية" أشياء نالت إعجابه، قبل أن تخرج شخصية "درية" بالشكل النهائي الذي ظهر للجمهور في مسلسل "أشغال شقة".

أما بالنسبة للمظهر الخارجي لشخصية "درية" فوضعت تفاصيل المظهر الخارجي بالتعاون مع كل من استايلست المسلسل والمخرج خالد دياب، والحمد لله أن المسلسل نال إعجاب الجمهور بعد عرض الحلقات.

كيف استقبلتِ ردود الأفعال علي مسلسل "أشغال شقة" بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل؟

حتى عرض الحلقة الثامنة من مسلسل "أشغال شقة" لم أكن متابعة لردود فعل الجمهور على المسلسل بشكل جيد، وعندما اتصلت بالمخرج خالد دياب لكي أبارك له على المسلسل، أخبرني بأن الجمهور يتحدث عن دوري في المسلسل وعن صورة الفرح، وأن هناك تريندات عن دوري في المسلسل، ثم أرسل لي عدد من ردود أفعال الجمهور على شخصية درية والتي كانت إيجابية وأسعدتني للغاية.

ثم طلب مني خالد دياب أن أذهب إلى أحد محلات السوبر ماركت التي يتردد عليها عدد كبير من الجمهور، لكي أشاهد ردود فعل الجمهور بنفسي، وعندما ذهبت إلى السوبر ماركت أسعدتني للغاية ردود أفعال الجمهور الذين قابلتهم، وأحب أن أوجه الشكر للمخرج خالد دياب والسيناريست شيرين دياب على المستوى المميز الذي قدموا به مسلسل "أشغال شقة" والذي نال إعجاب الجمهور وحقق نجاحا كبيرا.

كما تعرفت على عائلة خالد دياب خلال حفل الإفطار الذي أقامه بعد انتهاء عرض المسلسل والذي جمع كل فريق عمل المسلسل احتفالا بالنجاح الذي حققه العمل في موسم رمضان .

حدثينا عن كواليس تصوير "أشغال شقة" وأصعب مشاهدك في المسلسل؟

كواليس تصوير مسلسل "أشغال شقة" كانت رائعة جدا واستمتعت للغاية بالمشاركة في المسلسل حيث إن فريق عمل المسلسل كان مميزا للغاية وسادت روح الحب والتعاون بين جميع فريق العمل، كما أن ضيوف الشرف الذين شاركوا في الحلقات علاقتي بهم رائعة وتعاونت معهم في أعمال فنية من قبل.

من المواقف الصعبة التي حدثت خلال تصوير المسلسل، في مشهد انفجار "الميكروويف" في الحلقة الثانية من مسلسل "أشغال شقة" والذي كانت ضيفته الفنانة انتصار، حيث إن يوم تصوير المشهد كان صعبا لأنه بعد انفجار الميكروويف تظهر آثار الانفجار على وجوهنا.

وبعد أن يفيق هشام ماجد من الانفجار ينظر يمينه ويساره ثم يقوم بإلقاء شيء ما كان متفقا عليه على زوج صباح "ابنة الخادمة"، وكان هذا الشيء عبارة عن قطعة "فوم" ومغلفة بلون يظهر قطعة الفوم وكأنها قطعة خشبية حقيقية، والمخرج خالد دياب قام بتجربتها قبل تصوير المشهد وخبط بها نفسها للتأكد من أنها لن تؤذي أحدا.

لكن للأسف عندما قام الفنان هشام ماجد بإلقائها على الممثل الذي قدم شخصية زوج صباح جاءت في عينه والتي أصيبت قليلا، وهذا الأمر بالطبع أصابني بالذعر خلال تصوير المشهد، ولكن الشركة المنتجة لمسلسل "أشغال شقة" اهتمت للغاية بالممثل وذهبوا به إلى المستشفى في أسرع وقت للاطمئنان على سلامته وأحب أن أوجه إليهم الشكر على اهتمامهم بجميع المشاركين في المسلسل.