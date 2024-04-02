برلماني: الشعب المصري لديه إرادة وإصرار وعزم على استكمال مسيرة الإنجازات

قال النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس الشيوخ، إن ثقة الشعب المصري في قيادة الرئيس السيسي للبلاد، كان الدافع في ولايته لفترة رئاسية ثالثة، بعدما أثبت الشعب المصري وعيه وثقافته الكبيرة بحقوقه وواجباته وأهمية المشاركة الإيجابية للتعبير عن إرادته رغم أية تحديات.

وأوضح خلال مشاركته عبر قناة الشمس، أن الشعب المصري لديه إرادة وإصرار وعزم على استكمال مسيرة الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال ال 10 سنوات الماضية في جميع المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز تمكين الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم جاءت كاشفة للتحديات التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية.