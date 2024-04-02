النائبة مها شعبان: الرئيس السيسي عبر بمصر من تحديات غير مسبوقة

أعربت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بمشهد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بعد تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لفترة رئاسية جديدة.

وقالت شعبان، في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن الفترة الرئاسية الجديدة تأتي لاستكمال سلسلة الانجازات التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، مشيرة إلى جهوده المضنية للنهوض بالدولة المصرية، من خلال مسيرة التنمية وبناء الإنسان من خلال تحقيق حياة كريمة له، فضلًا عن خطته لبناء الجمهورية الجديدة.

وتوقعت عضو مجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة، اهتمامًا خاصًا من الرئيس بالمشروعات الصناعية وتنمية الصناعات القومية، إضافة إلى المشروعات الزراعية.

وأكدت النائبة مها شعبان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية العبور بمصر بسلام من التحديات المحيطة غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

وثمنت شعبان، خطاب الرئيس السيسي أمام مجلس النواب اليوم، لافتة إلى أنه كان شاملًا لجميع المعطيات، ووضع خارطة المستقبل للدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني واستكمال تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر على رأس قائمة الدولة المتقدمة؛ كما أنه تضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات والتأكيد على تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة.

واختتمت بتهنئتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على أدائه اليمين الدستورية اليوم من العاصمة الإداريّة لولاية جديدة، متمنية أن تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق رؤية 2030.