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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سفير قطر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة أداء اليمين الدستورية

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تقدم السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة أداء الرئيس اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، داعياً المولى العلي القدير أن يوفق مصر وشعبها الكريم إلى مزيد من الخير والتقدم والازدهار.

وقال السفير القطري بهذه المناسبة : «لا يسعني إلا أن اؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين بلدينا الشقيقين والتي تشهد في هذه المرحلة انطلاقة ملحوظة على كافة الأصعدة وزخماً وتعاوناً بناءً هدفه الأول والأساس رفاهية ورخاء شعبي البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للبلدين الشقيقين».

قطر الأنصاري