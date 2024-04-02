منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء أصبح خارج الخدمة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مستشفى الشفاء، أكبر مرفق طبي في غزة، أصبح خارج الخدمة، ولم يعد يعمل، مشيرة إلى نحو ١٢ مستشفى أخر باتوا أيضا خارج الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من منطقة مستشفى الشفاء، بعد نحو أسبوعين من بدء العملية العسكرية هناك. وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أكثر من 200 عنصر قتلوا في العملية التي جرت في المستشفى ضد حماس، وأن المئات استسلموا.

في حين أعلنت قوات الدفاع المدني الفلسطيني العثور على نحو 300 جثة داخل المستشفى ومحيطه.