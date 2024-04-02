ألمانيا تنتقد قانون الجزيرة الإسرائيلي

انتقدت الحكومة الألمانية القانون الإعلامي الإسرائيلي الجديد والمعروف باسم قانون الجزيرة، الذي يتيح إغلاق القنوات التلفزيونية الأجنبية في حال تصنيفها على أنها تشكل خطرا على أمن الدولة.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء: "تلقينا بقلق نبأ القانون الإعلامي الإسرائيلي الجديد"، مضيفًا "تعتبر البيئة الصحفية الحرة والمتنوعة ركيزة أساسية لأي ديمقراطية ليبرالية."

يذكر أن البرلمان الإٍسرائيلي (الكنيست) وافق مساء أمس على ما يسمى بـ "قانون الجزيرة" الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي، وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة للكنيست بكامل أعضائه، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".