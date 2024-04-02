وزير الخارجية الأمريكي: هدفنا خلق سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تعمل مع فرنسا لتفادي توسع الصراع في غزة، مشيرا إلى اتفاقهم على ضرورة الوصول بشكل سريع لوقف إطلاق النار، وخلق مسار لسلام مستدام مع ضمانات للفلسطينيين والإسرائيليين.



كما أشار بلينكن، إلى أن واشنطن لديها التزام طويل الأمد بأمن إسرائيل عبر الإدارات الأمريكية المتواصلة ديمقراطية أو جمهورية، كما أن تلبية طلبات تل أبيب وتزويدها بالأسلحة قد يستغرق سنوات ونركز على أن السابع من أكتوبر لن يتكرر.



وأعرب عن تعازيه لموظفي المطبخ المركزي العالمي الذين قتلوا في غزة، موضحًا أنه تواصل مع الحكومة الإسرائيلية حول الحادثة مطالبًا بتحقيق سريع غير منحاز.

كما لفت إلى أن تزويد إسرائيل بالأسلحة هدفه الردع وحزب الله وإيران تعهدا بالقضاء على إسرائيل.



واكد وزير الخارجية الأمريكي أن سعي واشنطن لتفادي التصعيد الإقليمي وهناك من يسعون إلى تمديد الصراع في البحر الأحمر، فضلًا عن التصعيد سواء في لبنان أو العراق أو سوريا أو اليمن.