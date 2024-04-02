جمعية رجال الأعمال: مستهدفات الولاية الثالثة للرئيس السيسي تسهم في النمو الاقتصادي

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستوري للولاية الثالثة من الجمهورية الجديدة حدث تاريخي لمصر والمنطقة وللعالم حيث يعطي انطباع ايجابي عن الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المستقر لمصر في المرحلة المقبلة.

وقال:" أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة، البداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني، عنوانها الشباب والقطاع الخاص"، مشيراً إلي أن مستهدفات العمل الوطني التي استعرضها الرئيس في خطابه تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني.

وأشار الزيات، إلى أن انطلاق الولاية الجديدة من العاصمة الادارية الجديدة انجاز تاريخي لمصر الحديثة وأحد أهم مظاهر التنمية العمرانية واهتمام الدولة بالمدن الذكية، كما أنها دليل قوي على النجاح والايمان والاصرار علي تحقيق الحلم.

وأوضح، أن مستهدفات الرئيس للمرحلة المقبلة، تعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية من خلال التأكيد علي توسيع مشاركته واستمرار الدولة في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية وبناء المدن الذكية، والتي تعزز من مشاركة الشركات المصرية بجميع القطاعات والصناعات الوطنية.



وأكد أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي من المتوقع ان تشهد مصر خلالها جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وكذلك علي مستوي استقرار الأسواق وتراجع الأسعار وتحسين مستوي المعيشة والعدالة الاجتماعية.