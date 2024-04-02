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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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بوابة العرب

رئيس لجنة فلسطين بـ"النواب الأردني" يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

فراس العجارمة
فراس العجارمة
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أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني النائب فراس العجارمة، موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل الدولية والإقليمية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وديمومة إيصال المُساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع.

وحذر العجارمة - خلال لقاء اللجنة اليوم مع مُدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، وعدد من رؤساء لجان الخدمات في المُخيمات - من التشكيك في موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الوحدة الوطنية هي العمود الفقري للدولة الأردنية، داعيًا إلى ضرورة الحذر من محاولة التلاعب والتشكيك بموقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ورفض التدخلات بالشأن الأردني، والإساءة لرجال الأمن.

من جهتهم، أشاد خرفان ورؤساء لجان المُخيمات بموقف الأردن المُتقدم الذي لا يخفى على أحد، مؤكدين أن الأردن بقيادة الملك ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهل في غزة يواصل الليل بالنهار من أجل وقف تلك الحرب، وضرورة إيصال المُساعدات الغذائية والطبية.

وأوضحوا "أن ما قامت به مجموعة قليلة خارجة عن القانون، لا تُمثل الشرفاء في المُخيمات"، مُشددين على ضرورة رص الصف وعدم السماح للحاقدين استغلال المسيرات السلمية وحرفها عن مسارها وهدفها النبيل المُتضمن نصرة أهل غزة، ووقف الحرب الوحشية.

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