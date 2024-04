وفد جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا يزور كلية الزراعة بجامعة دمياط

في إطار التعاون المشترك بين جامعة دمياط وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة اليوم ٢ أبريل ٢٠٢٤ وفد من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لزيارة كلية الزراعة لتعزيز التعاون العلمي المشترك بين كلية الطب البيطري بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وكلية الزراعة بجامعة دمياط.

ضم الوفد الدكتور علاء السيد عبد الغفار عميد كلية الطب البيطري بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، والأستاذ الدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب ، والأستاذ الدكتور طارق عباس الخولي أستاذ النانوتكنولوجي بكلية الطب البيطري.

اصطحب رئيس الجامعة الوفد في جولة تفقدية بمركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة "The Center For Excellence in Research of Advanced Agricultural Sciences” CERAAS بحضور الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة ، والأستاذ الدكتور علي فتحي حمايل عميد الكلية الزراعة ورئيس الجامعة الأسبق ، والدكتور محمد عمران وادي مدير مركز ضمان الجودة ، والدكتور خالد عبد الفتاح مدير مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة.

الجدير بالذكر أن مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة يشمل مرحلتين تضم المرحلة الأولى للمركز معمل الميكروسكوب الالكتروني والتحليل الكروماتوجرافي بالإضافة للمعمل المركزي ، ويعد وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من أهم الوحدات الذي يضمها المركز حيث يمكن للوحدة أن تخدم الأنشطة البحثية والعلمية بالجامعة على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلية الزراعة وبكليات القطاع الطبي (التمريض والطب البشري) وكليات العلوم والفنون التطبيقية والهندسة والآثار وذلك من خلال جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ وهو الأحدث من نوعه بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، وتهدف وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلى خدمة المجتمع الصناعي المحيط مثل المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة والمنطقة الحرة بدمياط وهيئة ميناء دمياط.

تضم المرحلة الثانية للمركز العديد من المعامل التابعة لوحدات المركز .