رئيس مجلس القيادة اليمني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة تنصيبه لولاية رئاسية جديدة

بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم /الثلاثاء/، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب العليمي - في برقيته، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - عن خالص التهانئ باسمه وبأسم أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، للرئيس السيسي، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في ولايته الرئاسية الجديدة، مشيدا بالتحولات الكبيرة التي شهدتها مصر في عهدها الجديد بقيادة الرئيس السيسي على مختلف الأصعدة، وبوعي الشعب المصري العظيم الذي اختار استكمال مسار الأمن والاستقرار والتعمير والتنمية والبناء تحت قيادته الحكيمة.

وجدد العليمي عظيم الثناء بالمواقف المشرفة لمصر قيادة وحكومة وشعبًا إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف، وصولًا إلى دورها الأخوي الراهن في التخفيف من المعاناة الإنسانية وفتح أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من اليمنيين الذين وجدوا في أرض الكنانة ملاذهم الآمن من بطش المليشيات الحوثية الإرهابية.

