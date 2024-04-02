2266 دولارا للأونصة.. الذهب يسجل مستوى تاريخيا جديدا خلال تداولات اليوم

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي من جديد خلال تداولات اليوم لتسجل مستوى تاريخي جديد وذلك على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، يرجع هذا إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند المستوى 2266 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2251 دولار للأونصة لتسجل ارتفاع بنسبة 0.4% ويتداول السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2259 دولار للأونصة.

الذهب ارتفع اليوم للجلسة السادسة على التوالي ليستمر في مخالفة توقعات الأسواق ويستمر في الصعود دون الحاجة إلى تصحيح سلبي وذلك على الرغم من تسجيله مستوى قياسي أيضاً مطلع هذا الأسبوع.

ويأتي الأداء القوي من الذهب في الوقت الذي سجل فيه الدولار الأمريكي أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع خلال جلسة اليوم، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأعلى مستوى في أسبوعين عند 4.345% ليسجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.2%.

قوة الدولار الأمريكي وعائد السندات جاءت بعد بيانات القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس والتي صدرت يوم أمس وأظهرت ارتفاع مؤشر معهد التزويد الصناعي إلى 50.3 ليدخل القطاع رسمياً في النمو فوق المستوى 50 للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022.

تسببت هذه البيانات في تغير معنويات الأسواق تجاه توقعات الفائدة الأمريكية، فالأسواق الآن ترى أن نمو الاقتصاد الأمريكي متماسك بشكل كبير وبيانات التضخم الأخيرة جاءت وفق ما يريد البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما صرح به رئيس البنك جيروم باول في حديث له يوم الجمعة الماضية.

في الوقت نفسه التوقعات كلها تظل ضعيفة بالنسبة لأداء الاقتصاديات الأوروبية الأخرى وأصبحت التوقعات تشير أن البنوك المركزية الأخرى ستلجأ إلى خفض الفائدة قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو الأمر الذي أعطى الدولار الأمريكي دفعة قوية.

بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت تؤثر بالسلب على الذهب، بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.

بالرغم من كل هذه العوامل التي من المفترض أن تؤثر سلباً على أسعار الذهب، نجد المعدن النفيس يرتفع للجلسة السادسة على التوالي ويسجل مستوى تاريخي جديد اليوم، فقد وجد دعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية بعد أخبار عن قيام الكيان الصهيوني بضرب القنصلية الإيرانية في سوريا.



من جهة أخرى تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بسبب تغيرات في توقعات الأسواق لمصير الفائدة الأمريكية، وهو الأمر الذي صب في صالح الذهب أيضاً، فخروج الاستثمارات من أسواق الأسهم مرتفعة المخاطرة سيدفعه إلى الذهب كملاذ آمن.

أيضاً العقود الآجلة للذهب ارتفعت اليوم وسجلت أعلى مستوى تاريخي عند 2287 دولار للأونصة بفارق 21 دولار عن أعلى سعر سجله الذهب الفوري اليوم، وهو ما يدل على توسع الفارق بينهما، الأمر الذي قد يزيد من الضغط على السعر الفوري للصعود وتقليص الفجوة مع سعر العقود الآجلة.

هذا وتنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات فرص العمل عن الاقتصاد الأمريكي خلال شهر مارس، مع توقعات بتراجع إلى المستوى 8.76 مليون مقارنة مع القراءة السابقة 8.86 مليون، وتعد أخبار اليوم هي البيانات الأولى المتعلقة بقطاع الوظائف الأمريكي والتي تتفاعل معها الأسواق بشكل كبير.

