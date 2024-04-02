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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استكمال أعمال صيانة المسطحات الخضراء والأشجار بمدن الشيخ زايد والشروق ودمياط الجديدة

تهذيب الأشجار
تهذيب الأشجار
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استكملت أجهزة مدن الشيخ زايد والشروق ودمياط الجديدة، أعمال تهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء بعدة مناطق، للحفاظ على الصورة الجمالية للمدن الجديدة.

وفي ذات السياق، استكملت إدارة الزراعة في جهاز مدينة الشيخ زايد، أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء وأعمال القص والتهذيب بجميع أحياء المدينة، في إطار توجيهات المهندس أحمد محمد عبد الرازق، بضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل الشوارع والحدائق العامة وتقليم الأشجار بصفة مستمرة.

وأعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن قطاع الزراعة والتجميل بالجهاز، واصل أعمال تدعيم فرق الصيانة والرعاية للمزروعات والمسطحات الخضراء ضمن خطة الجهاز، وذلك بكل من مناطق (إسكان الشباب الـ 100م – حجر الأساس – العائلى – الحى الرابع – كمبوند جنة )، وأنه سيتم استكمال الأعمال بباقي المناطق.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تكثيف أعمال الصيانة للمناطق الخضراء الجاري تنفيذها بالمدينة، تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، وذلك للعمارات بموقعى دار مصر (١ و٢)، وكذلك الجزر والمناطق الخضراء بالمدينة من قبل شركات الصيانة العاملة بالمدينة، بجانب تكثيف أعمال النظافة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

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تهذيب الأشجار أكتوبر الشيخ زايد الشروق دمياط