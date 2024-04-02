بالفيديو.. دبلوماسي أسبق يوضح إنجازات السيسي في السياسة الخارجية خلال 10 سنوات

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 10 سنوات الماضية، قائلًا: “إن السياسة التي تبناها الرئيس السيسي بنيت على قوانين دولية وميثاق الأمم المتحدة؛ من أجل أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وأضاف “حجازي” خلال الفيلم التسجيلي، الذي عرض على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء: أن مصر حققت العديد من الإنجازات السياسة الخارجية، موضحًا أن السياسة الدولية اتسمت بالحفاظ على المصالح الوطنية من خلال التنسيق مع الشركاء الدوليين، ومن ثم كانت هناك علاقات استراتيجية بأمريكا والصين وروسيا والهند، ضمن منظومة عمل مشترك لرفعة مكانة المنطقة بدبلوماسية محورية.

وتابع، أن السياسة المصرية الخارجية تبذل جهودا كبيرة لحل المشكلات الحدودية خاصة في السودان وقطاع غزة وليبيا، وفق دبلوماسية واعية، موضحًا أن ما تم تحقيقه في مضمار السياسة الخارجية دليل على احترام مصر المصالح الدولية والقوانين الخاصة بالشرعية الدولية.

وأردف مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر انضمت لقمة البريكس لتكون صوتا للقارة الإفريقية التي تحظى بكل الاهتمام من الرئيس السيسي، لتكون سندا وساعدا لإفريقيا في الفاعليات الدولية.

