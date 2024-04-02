معتز هشام ينجو من القتل عمدًا على يد طبيب مأجور في كوبرا

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل كوبرا نجاة شقيق كوبرا في آخر لحظة وقبل أن يتمكن طبيب مأجور بالمستشفى من وضع مادة قاتلة بالمحلول المعلق، لـ عبد الرحمن (معتز هشام) لقتله، ولكن ينقذه شقيقه الأكبر كوبرا (محمد إمام) الذي يأتي لزيارته متخفيًا حتى لا يتعرف عليه رجال الشرطة.

بتلقائية وأداء سلس، يجسد معتز هشام شخصية الطالب الجامعي ابن البلد، الذي يضعه قدره في مواجهة ليس فقط مع الفقر وتحمل مسؤولية أسرته في غياب شقيقه الأكبر كوبرا، لكن أيضًا مع أعداء كوبرا الذين يقررون الانتقام منه بخطف عبد الرحمن، ثم تعذيبه بوحشية على يد حربي (أحمد عبد الحميد)، وهو أكبر عدو لكوبرا.

تزاد الأمور سوءً بعد اختطاف ابنة شيخون، الشقيق الأكبر لحربي، فيزيد من وتيرة تعذيب الأخير لعبد الرحمن حتى يفقد الوعي، فيظن أنه قد مات، فيقوم بالتخلص منه بإلقائه على الطريق. يعلم حربي وشيخون أن عبد الرحمن لم يفارق الحياة وأنه قد تم نقله إلى المستشفى، فيقوم شيخون برشوة الطبيب المسؤول عن حالته، بمبلغ مالي كبير، في مقابل أن يضع له حقنة قاتلة في المحلول المعلق لعبد الرحمن.

وقبل أن يتمكن من إتمام مهمته، يفاجأ الطبيب بكوبرا يقتحم المكان ويضربه بعنف، ويمنعه من إتمام فعلته، قبل أن ياتي رجال الشرطة لإلقاء القبض على كوبرا، الذي ينجح مرة أخرى في الإفلات والهروب نهم. فهل سينجو عبد الرحمن في النهاية أم أنه سيفارق الحياة قبل أن يتم علاجه؟

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.