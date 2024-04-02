"فلكلوريتا" تحيي آخر ليالي المركز الثقافي الفرنسي الرمضانية بالإسكندرية الخميس

تحيي فرقة "فلكلوريتا" ليلة رمضانية بالمركز الثقافي الفرنسي في الإسكندرية يوم الخميس المقبل الموافق 4 إبريل، في التاسعة مساء.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة حفلات يقيمها المركز في رمضان، وستكون حفلة "فلكلوريتا" هي الثالثة والأخيرة.

والحفل مفتوح للجمهور بالمجان علي أن يبدأ الدخول من الساعة الثامنة والنصف مساء.

وقد أحيت فلكلوريتا عددا كبيرا من الحفلات خلال شهر رمضان قدمت فيها الأغاني الفولكلورية، حيث تقدم مجموعة من الأغاني تجمع بين الفولكلور الفلاحي والصعيدي.

وأعدت الفرقة برنامجا مميزا لحفلها بالمركز الثقافي الفرنسي حيث يتضمن البرنامج أغاني "ورد علينا، وميدلي لأغاني رمضان، متي اشوفك، بص علي الحلاوة، ياما دقت، تحت الشباك، تعالي، أنا الي ببيع ياسمين، والنبي ياغزال، لوما يا لوما، علي مين، بيبة، يابهية، سلم علي".

فرقة ""فلكلوريتا" تأسست علي يد مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالفنون والموسيقى وتحديدًا الفلكلور والتراث الشعبي المصري.

تسعي الفرقة للمساهمة في إعادة إحياء التراث الموسيقي الأصيل والمحافظة عليه.

"فلكلوريتا" تضم 14 فنان معظمهم من العنصر النسائي حيث تضم 9 عازفات إيقاع دف وطبلة ويعتمدوا علي الغناء الجماعي مع تقديم بعض الأغاني المنفردة، وتضم الفرقة عازفين محترفين للآلات التراثية منهم عازف كولا، وعازف مزمار، بجانب عازفين أورج، وعازف بركشن.