إدارة بايدن تدرس بيع إسرائيل 50 طائرة "إف-15" و30 صاروخا متطور

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع إسرائيل ما يصل إلى 50 طائرة إف-15 جديدة، و30 صاروخ جو-جو متطور متوسط المدى، ومعدات تحول القنابل إلى قنابل ذكية موجهة، بقيمة 18 مليار دولار".

وذكر ذلك موقع "بوليتيكو" الأمريكي، الذي أضاف أن الإدارة الأمريكية أبلغت اللجان المختصة في الكونجرس بشكل غير رسمي بنيتها إبرام الصفقة.

وبحسب التقرير، فإن عملية البيع لا تزال في انتظار موافقة الحكومة الأمريكية، ومن المتوقع أن تمر سنوات عديدة قبل وصول الأسلحة. لكن وفقًا لصحيفة بوليتيكو، فإن التحديث الذي تم نقله إلى لجان الكونجرس يشير إلى أن الإدارة مستعدة للمضي قدمًا في عملية البيع.