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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الصور الأولى من فيلم "شقو" لعمرو يوسف.. والإعلان الرسمي يتجاوز 10 مليون مشاهدة

عمرو يوسف
عمرو يوسف
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أطلقت الشركة المنتجة لفيلم شقو للنجم عمرو يوسف الصور الأولى من العمل والتي جمعته مع الأبطال ومع مخرج العمل كريم السبكي.
الفيلم حاليا في مراحله النهائية تمهيدا لعرضه في سباق عيد الفطر المبارك.  
وكان الإعلان التشويقي للعمل قد حقق مشاهدات تجاوزت ال١٠ مليون مشاهدة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحه.
وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو قد طرحت  الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وضم أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم وظهرت امينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها  وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين 
وكان النجم احمد فهمي ضيف شرف الفيلم هو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير.
شقو  يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك 
ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح  ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.
الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد  والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

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