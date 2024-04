بعد 8 أشهر.. افتتاحية ضخمة لفيلم "Oppenheimer" في اليابان

عقب العديد من التأجيلات وسط تخوفات من عرضه، افتتح فيلم الدراما “Oppenheimer” للمخرج كريستوفر نولان، شباك التذاكر الياباني بإيرادات ضخمة بعد عرضه بصالات السينما العالمية قبل 8 أشهر.

افتتح الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع في سوقه النهائية، اليابان، بإيرادات بلغت 2.5 مليون دولار في 343 دار عرض. لقد احتل الفيلم المتوج بالأوسكار هذا العام المركز الثالث في قوائم شباك التذاكر في البلاد بعد إصدارين محليين، هما: فيلم الرعب "Strange House" وفيلم الرسوم المتحركة "Haikyu!!".

ووفقًا لشركة "يونيفرسال المنتجة للفيلم، يعد فيلم "Oppenheimer" أكبر افتتاحية لفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع لعام 2024 لإصدار هوليوودي في اليابان، متجاوزًا فيلم "Aquaman and the Lost Kingdom" (1.6 مليون دولار) و"Dune: Part Two" (1.3 مليون دولار).

ليس من غير المعتاد أن تظهر الأفلام الأمريكية الصنع لأول مرة في اليابان بعد أشهر من ظهورها في أمريكا الشمالية. ولكن قبل إطلاق فيلم "Oppenheimer"، كانت هناك تكهنات حول ما إذا كان الفيلم سيعرض في اليابان على الإطلاق. وكان الأمر مثيرًا للجدل في اليابان نظرًا لموضوع الفيلم، الذي يتتبع عالم الفيزياء النظرية الأمريكي ج. روبرت أوبنهايمر (الذي يلعب دوره كيليان مورفي) الذي قاد عملية صنع القنابل الذرية. وقد تم تفجير أسلحة الدمار الشامل تلك في عام 1945 فوق هيروشيما وناجازاكي، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المواطنين اليابانيين.

حصد الفيلم 7 جوائز أوسكار هذا العام، بما فيها جائزة أفضل فيلم، وأفضل ممثل رئيسي ومساعد، وأفضل مخرج، وأفضل مونتاج وموسيقى تصويرية.