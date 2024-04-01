حمادة هلال يدخل متاهة جديدة بسبب الجن بمسلسل المداح أسطورة العودة

عرضت اليوم الحلقة الـ 23 من مسلسل المداح أسطورة العودة، وبدأت الحلقة بتعرض حسن ( خالد سرحان ) لصدمة عصبية بسبب الذي حدث لـ نجله وخطفه، ويذهب لـ زوجته منال ( دنيا عبد العزيز ) ليتحدث معها ويبلغها أنه خائف.

ويكتشف زين ( محمد عز ) أن الآثار الذي خرجها من المقبرة لم تعد موجودة، ولا يعرف من الذي سارقها، وتبدأ رحاب ( هبة مجدي ) أنها تتوهم بحب سميح لها ( فتحي عبد الوهاب )

وتنتهي أحداث الحلقة بـ دخول صابر ( حمادة هلال ) متاهة جديدة بسبب الجن، وذلك من خلال سيدة تلجأ له تهوى جمع الانتيكات، ولكن ترى أشياء غريبة منذ شرائها جدارية، وتستعين بصابر الذي يرى السر ورائها لتنتهي الحلقة بخروج دماء من الجدارية.

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.