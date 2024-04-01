ميار الببلاوي تعترف: خلعت الحجاب في مسلسل أيام السراب

علقت الفنانة ميار الببلاوي، على مشاركتها في مسلسل "أيام السراب"، قائلة: "كان مسلسلا سعوديا، والسعودية –آنذاك- وضعت محظورات درامية وبالتالي مشهد السرير مش حرام، لا أنا قربت من الراجل ولا هو قرب مني".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الدراما فيها مقاييس مختلفة عن السينما لأنها تدخل كل بيت، والمسلسل درامي عربي سعودي ولا مشكلة فيه".

وتابعت الفنانة: "خلعت الحجاب في المسلسل وارتديت باروكة.. لبست بونيه وفوقيه باروكة عشان المشهد كان عبارة عن إني نايمة وبيدخل واحد عشان يقتلني وجوزي كان متفق معاه، وكان نايم جنبي على السرير والمفروض إن القاتل يخش يقتلني، والمشهد كان في منتهى الستر والاحترام، كنت متغطية وهو متغطي".

