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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يتفقد عددًا من أقسام كلية الزراعة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تفقد  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، "معامل وأقسام كلية الزراعة".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالفتاح عميد كلية الزراعة، الدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامة متولي وكيل الكلية لشئون الدراسات العلياوالبحوث، الدكتور زاهر محمد أستاذ الكيمياء الحيوية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الإثنين . 

شملت الجولة التفقدية قسم الكيمياء الحيوية ومعمل حيوانات التجارب الذي يستخدم لإجراء التجارب المعملية والبحثية والتطبيقية  للباحثين والطلاب كُل في تخصصه، والمجهز بإمكانات على أعلى مستوى، وأقفاص لإكثار حيوانات التجارب ليتوافق مع متطلبات العملية التعليمية. فضلاً عن تفقد قسم الوراثة وقسم علوم الأراضي والمياة والوحدة النموذجية للألبان بالكلية.

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