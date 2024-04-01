ترقية 13 ألف موظف من العاملين بالوطنية للإعلام

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا بترقية ثلاثة عشر ألف ومائة واثنان من العاملين بكافة القطاعات والمستوفين شروط وضوابط الترقي حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية الوظيفية للدرجة الوظيفية الأعلى وذلك اعتبارا من ٢٠٢٣/٧/١، وقد صدر القرار فى ٢٠٢٤/٤/١.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين قد وافق على الدراسة المالية التى أعدها القطاع الاقتصادي وتنفيذها بالتنسيق والمتابعة مع كافة القطاعات بالهيئة، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الترقيات، حيث كان رئيس الهيئة يتابع أولا بأول الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الترقيات للعاملين حرصا على استقرارهم الوظيفي والمالي.

ويتوجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة للزملاء الذين تمت ترقيتهم، كما يتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى بذل جهود تنفيذ الترقيات للزملاء من إعداد ومراجعة كشوف الأسماء المستحقة الترقي، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية متمنيا للجميع دوام التوفيق والتقدم بما يسهم فى انجاح العمل بالهيئة.