فشل عملية إنقاذ عمال منجم محاصرين في روسيا

بعد أكثر من أسبوعين من محاصرتهم تحت الأرض، أعلنت فرق الإنقاذ الروسية اليوم، فشل عملية إنقاذ 13 عاملاً منجمًا كانوا قد حوصروا إثر انهيار أرضي في منجم للذهب بأقصى شرق روسيا.

وقع الانهيار الأرضي في 18 مارس، محاصراً عمال المناجم الذين يعملون في حفر الأنفاق على عمق 125 متراً في منجم للذهب بمنطقة أمور.

حاول المئات من عناصر الإنقاذ إزالة الأنقاض وحفر الأنفاق للوصول إلى العمال، لكن تمّ وقف عملية الإنقاذ في الأول من أبريل بسبب مخاطر جسيمة على سلامة عمال الإنقاذ.

أظهرت نتائج الحفر أن الممرات المؤدية إلى عمال المناجم مليئة بالكتل الصخرية والمياه، مما يجعل الوصول إليهم مستحيلًا.