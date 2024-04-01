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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صدمته دراجة نارية.. مصرع شخص أثناء ذهابه لصلاة الفجر بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى شخص بالمعاش مصرعه بعدما صدمته دراجة نارية أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر فى الطريق البطئ بالبر الشرقى طريق بنها المنصورة أمام قرية كفر عامر التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع عبد الرحمن محمد 63 سنة بالمعاش وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث بقرية كفر عامر رضوان وتبين من تحريات المباحث أنه أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر بمسجد على طريق بنها المنصورة بالبر الشرقى بقرية كفر عامر التابعة لمدينة كفر شكر

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

طريق بنها المنصورة كفر عامر رضوان مدينة كفر شكر مستشفى بنها الجامعي