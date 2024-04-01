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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الأسهم الأكثر تداولا في البورصة خلال الربع الأول من 2024

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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استحوذت 5 أسهم مقيدة في البورصة المصرية على غالبية تعاملات السوق المصري خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، مسجلة 106 مليارات جنيه.

وبحسب تقرير البورصة الربع سنوي قثد تصدر أسهم البنك التجاري الدولي المركز الأول بقيمة  38.99  مليار جنيه، وجاء ، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة في الترتيب الثاني  بقيمة تعاملات 22.4 مليار جنيه.

كما حصدت بلتون القابضة المركز الثالث بقيمة تداولات 20.32 مليار جنيه منفذة على 5.6 مليار ورقة مالية، لتقتنص 6.2% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة.

وجاء سهم مجموعة إي إف جي القابضة في المركز الرابع بإجمالي قيمة تداولات 12.69 مليار جنيه أي ما يمثل 3.9% من تعاملات الأسهم.

وحصد سهم السويدي إلكتريك المركز الخامس بقيمة تداولات 11.67 مليار جنيه منفذة على 321.41 مليون ورقة مالية، مستحوذًا 3.6% من تعاملات الأسهم.

بينما في المركز السادس، جاء سهم إعمار مصر للتنمية تداولات بقيمة 9.45 مليار جنيه، يليه سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو في الترتيب السابع بـ 8.43 مليار جنيه.

وفي المركز الثامن فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة 8.23 مليار جنيه، وبالم هليز في التاسع بقيمة  7.9 مليار جنيه، فيما جاء سهم مصر للألومنيوم في المركز العاشر 7.55 مليار جنيه.

البورصة أسهم مقيدة أسهم البنك التجاري طلعت مصطفى بلتون القابضة