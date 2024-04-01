بالفيديو.. الإسكان تكشف تفاصيل إعلان حجز الأراضي السكنية للأفراد

كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل بدء الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد والذي يبدأ اعتبارا من اليوم، قائلًا: "إن نظام الحجز يكون لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن".

وأضاف" خطاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن نظام الطرح الدائم هدفه القضاء على ظاهرة سماسرة الأراضي، موضحًا أن الطرح الرابع، يضم 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور السكانية المختلفة كالتالي، 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان)، بجانب 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، و856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة.

وتابع، أن بدء حجز قطع الأراضي المطروحة، سيكون اعتبارا من اليوم الإثنين 1 أبريل 2024، ويستمر إلى شهرين حتى 30 مايو المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور من المحاور المتاحة.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن أسعار قطع الأراضي تكون مناسبة جدًا لاستهداف عملية التنمية، حيث يبدأ سعر المتر الواحد من 2000 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه، ويكون هناك تفضيلات مميزة لكل من يقوم بالدفع الفوري مرة واحدة؛ عن الذي يقوم بالتسديد على نظام القسط.