أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى: فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 12 قضية.
فى مجال مكافحة جرائم التهريب عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية .
فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2497) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (27) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (180) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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خلال 24 ساعة .. الأمن يضبط 12 قضية هجرة غير شرعية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى: فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 12 قضية.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى: فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 12 قضية.