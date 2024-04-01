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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة .. الأمن يضبط 12 قضية هجرة غير شرعية

خلال 24 ساعة .. الأمن
خلال 24 ساعة .. الأمن يضبط 12 قضية هجرة غير شرعية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:  فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 12 قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم التهريب عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية .
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2497) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (27) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (180) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية خلال 24 ساعة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة السيطرة الأمنية