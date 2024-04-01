فلسطين.. مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء وبالشوارع والطرق المحيطة به

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر طبية فلسطينية، أن هناك مئات الجثث لشهداء في مجمع الشفاء وبالشوارع والطرق المحيطة به غرب مدينة غزة.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية أن الاحتلال قام بإحراق مباني مجمع الشفاء ونتج عن ذلك خروج مباني المجمع الطبي بالكامل عن الخدمة، كما أوضحت أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدًا.

وأكد شهود عيان في محيط مجمع الشفاء الطبي، أن الاحتلال الإسرائيلي ترك خرابًا واسعًا في مجمع الشفاء الطبي ودمارًا هائلًا في محيطه.

ومنذ صباح اليوم، ويواصل الاحتلال استهداف الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة، حيث أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة اتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة خزاعة شرق خان يونس تزامنًا مع قصف مدفعي للمنطقة، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.