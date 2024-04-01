الحلقة 21 من مسلسل المعلم| مصطفى شعبان يخفي المخدرات عن الجنتل

بدأت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل "المعلم" بأحداث شيقة حيث شهدت شكوى فاتن لشقيقها مصطفى شعبان من معاملة زوجها دياب لها، ولكن طمأنها شقيقها أنه ينوى السكن في فيلا حتى يأخذ راحته وسوف يأخذها معه، تلميحًا وإشارة للأموال التي سيجنيها من بيع السمك.

وتوالت أحداث الحلقة حول مطالبة الجنتل رجاله بإحضار غلوش، ليواجهه في تعاونه مع المعلم، كما خطط الجنتل لمعرفة مكان المخدرات، إذ أمر سعادة أن تتقرب لابنها حتى تعرف منه مكان المخدرات، ولكن أكد لها منعم إنها تجري دائمًا وراء المال.

وتنتهي أحداث الحلقة 21 من مسلسل "المعلم" بمطالبة "قلاش" الشخصية التي يجسدها الفنان القدير مصطفى حشيش مقابلة "المعلم"، يُعرض مسلسل "المعلم" حصريًا على قناة "الحياة" الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، الساعة 6.45 مساء، الساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.