المفتي لـ"الضفة الأخرى": تجربة مصر في تطبيق الشريعة من أنجح التجارب على مر التاريخ

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الجماعات الإرهابية مثل جماعة الإخوان تدعي بأن قتل الأنفس وترويع المدنيين هدفه تغيير المنكر أو الحكم الذي لا يُطبق الشرعية وفقًا لفهم هذه الجماعات، لأن المجتمعات تحتكم إلى قوانين وضعية، تصدر من قبل الطاغوت.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عناصر الجماعات الإرهابية لم تفهم الشريعة بشكل جيد، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في تطبيق الشريعة من أنجح التجارب على مر التاريخ.

ولفت إلى أن القضاء قبل عهد محمد علي كان يحكم بناءً على فهم كل قاضي مع الاستعانة بأقوال العلماء، وعندما جاء محمد علي أصدر قانونًا لتنظيم العقوبات، وبذلك يكون العقاب حق حصري للدولة، وليس لأي شخص أن يطبق هذا الأمر.