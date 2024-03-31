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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع طفل في حادث أليم بطور سيناء

الطفل كريم عبدالحكيم
الطفل كريم عبدالحكيم رحمة الله عليه
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لقي طفل مصرع ي حاد أليم في حي السلام بطور سيناء ، اليوم الأحد.

كان مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى اخطارا بمصرع طفل يدعى كريم صبحي عبد الحكيم بالصف الثاني الابتدائي،في حادث أليم  بحي السلام بطور سيناء،   بالأزهر النموذجي، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى ، وجرى اخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.

من جانبه تقدم مضر عبدالسميع نوار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، و الدكتور أحمد بدير مدير التعليم النموذجي ، وأسرة المعهد النموذجي كل باسمه، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب الطفل كريم صبحى عبدالحكيم 
الطالب بالصف الثاني الابتدائي بالمعهد، الذي لقي مصرعه إثر حادث أليم ، داعي المولى عز وجل الله أن يرحم فقيدهم  الصغير وأن يكون رحمة عند الله من أجل والديه ، عظم الله أجركم وجبر مصابكم وألهمكم الصبر والسلوان.

وستقام صلاة الجنازة على الطفل كريم عبدالحكيم بعد صلاة العشاء مساء اليوم من مسجد المنشية. فاللهم اجعله ذخرا لوالديه واربط على قلبيهما وابدلهما خيرا من عندك وافرغ عليهما صبرا يا ذا الجلال والاكرام بحق الايام المباركه والليالي المباركه والشهر المبارك.

مصرع طفل اثر حادث أليم حي السلام بطور سيناء معهد طور سيناء النموذجي