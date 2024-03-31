ميناء دمياط يشارك في احتفالية اليوم العالمي لساعة الأرض

أعلن اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يشارك في الاحتفال بساعة الأرض، استمرارًا للخطوات التي تتخذها هيئة ميناء دمياط بالتوافق مع توصيات قمة المناخ COP 27 والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ ، وإدراكا منها بالقضايا البيئية ورفع الوعي بها ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

شاركت هيئة ميناء دمياط، في المظاهر الرمزية الاحتفالية الدولية بساعة الأرض للعام الحالي 2024، لمشاركة جهود الحد من التغيرات المناخية، والتي يحتفل به العالم في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، بغرض تسليط الضوء على قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وجه اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بإطفاء الإضاءة الغير ضرورية أو تخفيضها طبقا لحاجة العمل داخل مباني الميناء كمشاركة رمزية لمنهج متبع بالفعل للحد من ظاهرة التغيرات المناخية و الاحتباس الحراري .

وأضاف أن الميناء مستمر في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية البيئة طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ملقيا الضوء على ما حققته الهيئة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن (JIT)، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS) بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيا من السفن ، كما يتم تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقا لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء .

وأشار إلى أن، التعاون مع جهاز شئون البيئة المتمثل في تواجد أول مرصد بيئي متكامل على مساحة 180 مترا مربعا داخل ميناء دمياط، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر.

وتزود ميناء دمياط بأحدث الوحدات البحرية والمعدات المساعدة لمكافحة التلوث البحري ، وتدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية بأحدث الوسائل والأساليب وفقا لخطة طوارئ موضوعة مسبقا بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية وجهاز شئون البيئة ، إلى جانب تزود مباني الهيئة بمحطات للطاقة الشمسية كمرحلة أولى تمتد تدريجيا إلى كافة منشآت الهيئة وفقا لخطة موضوعة مسبقاً ، إلى جانب إضاءة الطرق الرئيسية داخل الميناء بمصادر إضاءة تعمل أيضا بالطاقة الشمسية ،بجانب تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة الطاقة ، ومراجعة مسئولى الطاقة الإجراءات الدورية والمرور اليومي وعمل الصيانات الدورية للتأكد من كفاءة استخدام مصادر الطاقة ، مع الاهتمام الثابت بالمناطق المزروعة والسياج الشجري داخل الميناء .