هل يتعاطى رمضان صبحي المنشطات.. تعرف على الحقيقة الكاملة| شاهد

ترددت شائعات خلال الساعات الماضية، عن تعاطي لاعب بيراميدز رمضان صبحي للمنشطات، وأصبح مهددا بالإيقاف.

قال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: هناك لاعب دولي مهم، لم يكن في المنتخب خلال الفترة الأخيرة، لن أكشف عن اسمه لديه مشكلة في المنشطات، متابعاً: "اللاعب عنده مشكلة حقيقية، أنا عارف القصة من بدايتها لنهايتها".

وكشف مصدر مقرب من صبحي أن اللاعب بريء ولم يتعاطى المنشطات، ولا صحة لإيجابية العينة الخاصة به، مؤكداً أنه لم يتعاطى المنشطات وكل ما حدث أنه عندما تم اختيار اللاعب للخضوع لكشف المنشطات تأخر الطبيب المختص بسحب العينة، وهو ما أغضب رمضان ودخل في أزمة معه وقتها، وذلك عقب إحدى مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

وذكر أن العينة التي تم سحبها منه كانت منذ 8 شهور، واللاعب فوجئ مؤخرا بوصول خطاب من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، يؤكد أن نتيجة العينة جاءت فاسدة وليست إيجابية كما يردد البعض.