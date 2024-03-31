ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اللجان الرقابية بوزارة الشباب تبدأ التفتيش المالي والإداري للهيئات الرياضية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تبدأ اللجان الرقابية والمالية والقانونية، بوزارة الشباب والرياضة،  في فحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية، على نطاق كافة محافظات الجمهورية من اتحادات رياضية وأندية عامة وأندية الشركات، وذلك في ضوء الدور الرقابي للوزارة، لضبط الأداء المالي والإداري للهيئات الرياضية بالدولة.

وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كافة أعمال الهيئات الرياضية من النواحى المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات، على أن تقوم تلك اللجان برفع تقاريرها التفصيلية إلى الوزارة ومختلف الجهات الرقابية بالدولة لاتخاذ ما يلزم تجاهها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

 

اللجان الرقابية المالي والإداري الأعمال المالية احمد محمدي