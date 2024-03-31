اللجان الرقابية بوزارة الشباب تبدأ التفتيش المالي والإداري للهيئات الرياضية

تبدأ اللجان الرقابية والمالية والقانونية، بوزارة الشباب والرياضة، في فحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية، على نطاق كافة محافظات الجمهورية من اتحادات رياضية وأندية عامة وأندية الشركات، وذلك في ضوء الدور الرقابي للوزارة، لضبط الأداء المالي والإداري للهيئات الرياضية بالدولة.

وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كافة أعمال الهيئات الرياضية من النواحى المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات، على أن تقوم تلك اللجان برفع تقاريرها التفصيلية إلى الوزارة ومختلف الجهات الرقابية بالدولة لاتخاذ ما يلزم تجاهها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.