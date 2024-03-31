الدورى الإسبانى.. دوفبيك يقود جيرونا لمواجهة ريال بيتيس

أعلن ميغيل انخل سانشيز مونيوز المدير الفنى لفريق جيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال بيتيس، وذلك بعد قليل على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".

وجاء تشكيل فريق جيرونا كالتالى:

حراسة المرمى: باولو غازانيجا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، دافيد لوبيز سيلفا، دالي بليند.

خط الوسط: يان كوتو، أليكس غارسيا سيرانو، ميغيل غوتيريز، فيكتور تسيجانكوف، كريستيان .

خط الهجوم: أرتيم دوفبيك.

ويحتل فريق جيرونا المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق ريال بيتيس فى المركز السابع برصيد 42 نقطة.

